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Coahuila

Chocan auto y camión: Descartan lesionados

El accidente ocurrió en el cruce de Adolfo López y Luis Donaldo Colosio; los rescatistas revisaron a los involucrados y no hubo necesidad de traslados.

Por Ángel García - 05 noviembre, 2026 - 03:59 p.m.
Un automóvil Pontiac G6 se atravesó en la vialidad y terminó involucrado en un choque contra un camión.
Un automóvil Pontiac G6 se atravesó en la vialidad y terminó involucrado en un choque contra un camión.
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      CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Un automóvil Pontiac G6 chocó contra un camión International C3 en el cruce de las calles Adolfo López y Luis Donaldo Colosio. El accidente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas que requirieran traslado médico.

      El vehículo señalado como responsable fue un Pontiac G6 modelo 2010, color negro, conducido por Carlos Uriel Robles, de 25 años.

      La otra unidad involucrada fue un camión International C3 modelo 2017, color amarillo, manejado por Wiliam Fred Gallegos Aguilar, de 46 años.

      Tras el reporte, elementos de rescate acudieron al lugar y valoraron a las personas involucradas. Luego de la revisión, descartaron la necesidad de realizar traslados médicos.

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