Chocan auto y camión: Descartan lesionados

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Un automóvil Pontiac G6 chocó contra un camión International C3 en el cruce de las calles Adolfo López y Luis Donaldo Colosio. El accidente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas que requirieran traslado médico.

El vehículo señalado como responsable fue un Pontiac G6 modelo 2010, color negro, conducido por Carlos Uriel Robles, de 25 años.

La otra unidad involucrada fue un camión International C3 modelo 2017, color amarillo, manejado por Wiliam Fred Gallegos Aguilar, de 46 años.

Tras el reporte, elementos de rescate acudieron al lugar y valoraron a las personas involucradas. Luego de la revisión, descartaron la necesidad de realizar traslados médicos.