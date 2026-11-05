Refuerzan control sanitario por gusano barrenador en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Los ganaderos de Coahuila mantienen medidas sanitarias para controlar el gusano barrenador y evitar afectaciones al sector, ante la próxima reapertura de las exportaciones de ganado.

Control del gusano barrenador en Coahuila

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, informó que actualmente se tienen 22 casos activos de gusano barrenador en todo el estado.

Señaló que buscan mantener el control de la plaga y atender oportunamente cada caso que sea detectado.

Presencia de garrapatas en el ganado

Amezcua también mencionó la presencia de garrapatas en el ganado, una situación que, al igual que otros problemas sanitarios, se atiende mediante las acciones correspondientes.

El dirigente ganadero destacó la importancia de conservar el estatus sanitario de Coahuila, especialmente ante la expectativa de reanudar las exportaciones.