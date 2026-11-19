CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un choque entre dos camionetas dejó daños materiales, luego de que una de las conductoras presuntamente no respetara el señalamiento de alto en el cruce de Jesús María Ramón y la calle Mina.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Detalles del accidente

El vehículo señalado como responsable fue una Chevrolet Silverado modelo 2013, color gris y con placas de Texas, conducida por Blanca Idalia Segovia Zertuche, de 51 años.

La unidad se impactó contra una Chevrolet Groove modelo 202, color rojo, manejada por Tania Yesenia Cárdenas, de 44 años.

Consecuencias del choque

El percance concluyó únicamente con daños materiales. No se reportaron lesiones de gravedad entre las personas involucradas.