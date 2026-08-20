Empresarios y Aduana unen esfuerzos para agilizar el cruce fronterizo en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Representantes empresariales y de la Aduana sostuvieron una primera mesa de trabajo para analizar alternativas que permitan agilizar el cruce fronterizo y fortalecer la actividad comercial de la región.

Reunión de la Aduana con empresarios

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de CANACINTRA, donde integrantes de la Unión de Organismos Empresariales recibieron al administrador de la Aduana, coronel Rafael Alamillo Gurrola.

En el encuentro participaron el ingeniero Antonio Rodríguez Guajardo, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, y la licenciada Keila García Altamirano, presidenta de CANACINTRA, además de otros representantes del sector empresarial.

Agilizar el cruce fronterizo

Durante el diálogo se abordaron los tiempos de cruce y el tráfico comercial, así como algunas alternativas para la reactivación de la exportación de ganado.

Se espera que estas reuniones se realicen de manera mensual, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos y fortalecer las acciones relacionadas con la actividad fronteriza.