Fallece maestro Infante por dengue hemorrágico en la Región Centro

La comunidad educativa de la Región Centro se mantiene en alerta tras confirmarse la presencia de casos de dengue entre el personal docente, incluido el reciente fallecimiento de un maestro a causa de dengue hemorrágico, informó Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la zona. El funcionario confirmó que el deceso corresponde al maestro de apellido Infante, cuyo cuadro clínico se agravó tras complicaciones propias de esta enfermedad.

"Es una pérdida que lamentamos profundamente. El maestro era muy querido y desafortunadamente su salud se complicó debido al dengue hemorrágico, lo que terminó por agravar su condición", expresó González.

El directivo indicó que, en lo que va de la temporada, al menos cinco docentes han sido diagnosticados con dengue. Aunque actualmente no se reportan hospitalizaciones, varios maestros permanecen en reposo domiciliario bajo vigilancia médica debido a la disminución de plaquetas, una alteración común asociada a los casos más severos de esta enfermedad.

Detalló que algunos casos han requerido la búsqueda de donadores de plaquetas para evitar complicaciones mayores. "No siempre es sencillo conseguirlas, pero afortunadamente uno de nuestros compañeros que estuvo en condición grave ya muestra una evolución favorable", comentó.

Si bien señaló que el año pasado se registró una incidencia mayor de contagios, advirtió que el riesgo permanece vigente. Destacó que el mosquito transmisor puede encontrarse tanto en el interior de las escuelas como en los alrededores de los centros de trabajo y viviendas. "Una sola picadura es suficiente para contraer la enfermedad", puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención en toda la comunidad educativa, incluyendo la eliminación de criaderos de mosquitos, uso de repelentes y atención inmediata a cualquier síntoma, además de confiar en que las bajas temperaturas contribuyan a disminuir la proliferación del vector.