Rastro TIF en Monclova comenzará operaciones en 2026

Se prevé que sea en el primer trimestre del 2026 cuando entre en operaciones el rastro tipo TIF en Monclova, el cual se encuentra actualmente en la etapa de análisis para determinar las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

El proyecto es parte de los compromisos que estableció la Presidenta Claudia Sheinbaum con los productores ganaderos del estado, tras el cierre de la frontera con Estados Unidos desde noviembre del 2024.

Arturo Valdés, productor ganadero, señaló que el proceso de revisión ya está en marcha y se están levantando los diagnósticos técnicos para definir las necesidades estructurales y operativas del rastro.

"Lo del rastro y la empacadora ya está en camino, se están revisando, se están levantando las necesidades del rastro, y viendo que es lo que se requiere para poner en operación el rastro".

Señaló que la habilitación del rastro TIF será clave para que la región pueda retomar la exportación de carne y mejorar el valor comercial del ganado local.

Tras concluir con el levantamiento de requerimientos, vendrán las etapas de cotización y ejecución de las obras, proceso que estima podrá completarse durante el primer trimestre de 2025.

El empresario mencionó que además que otros programas ya están en marcha, entre ellos el programa de financiamiento de sementales, créditos preferenciales, que representan un importante apoyo a los productores.

Mencionó que, aunque los programas ya están activos, será necesario que las autoridades concluyan los estudios técnicos para dar inicio a las obras definitivas del rastro, así como la empacadora.