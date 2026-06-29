Ex reina de belleza presunta implicada en el abandono de Bebé Elías

CASTAÑOS, COAH.- Damaris "N", quien en años anteriores representó al municipio de Castaños como reina de belleza y es pareja sentimental del paramédico Elías "N", es señalada como la madre del recién nacido abandonado la semana pasada en la colonia Independencia Sur, caso que dio un giro tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

El Fiscal General, Federico Fernández Montañez, informó que el supuesto hallazgo del bebé fue una simulación y confirmó que Elías "N", quien realizó el reporte al sistema de emergencias, es en realidad el padre del menor.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el nacimiento ocurrió al interior de una ambulancia mientras la pareja se encontraba en labores. Posteriormente, ambos habrían decidido abandonar al recién nacido en la vía pública para después simular que había sido encontrado por casualidad.

Tras el avance de las indagatorias, Damaris "N" comenzó a ser señalada como la madre del bebé. La mujer es conocida en Castaños por haber participado en certámenes de belleza y por mantener una relación sentimental con el paramédico actualmente investigado.

Situación legal de los involucrados

En redes sociales también llamó la atención una publicación realizada días antes del caso, en la que Damaris dedicó un mensaje de reconocimiento a Elías "N" con motivo del Día del Paramédico, donde lo describía como "un héroe sin capa" y agradecía su labor salvando vidas.

Actualmente, tanto Elías "N" como Damaris 'N' permanecen a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El recién nacido permanece bajo resguardo de las autoridades y recibe atención médica especializada.