Descartan nombre de Elías para bebé abandonado; seguirá como Juan

El bebé abandonado en el municipio de Castaños ya no llevará el nombre de "Elías", que inicialmente se le había asignado en reconocimiento al supuesto paramédico que participó en su rescate y que ahora fue identificado como su padre biológico.

La procuradora para Niños, Niñas y la Familia, Marta Herrera, informó que, tras conocerse la identidad de los progenitores, el menor conservará únicamente el nombre de Juan y dejará de ser considerado un niño expósito, por lo que el procedimiento jurídico cambiará.

"Ya no va a estar de Elías, no. Se quedará Juan. Lo dejaremos como Juan para no entrar en algún tipo de controversia", señaló.

La funcionaria explicó que, al haberse identificado el origen del menor, ahora podrá realizarse su registro oficial, aunque aclaró que esto no impide que, de acuerdo con el desarrollo de las investigaciones y los procedimientos legales, pueda seguir adelante un proceso de adopción.

Herrera indicó que la Procuraduría aún espera el informe formal de la Fiscalía General del Estado para determinar las acciones legales correspondientes y definir la ruta jurídica del caso.

Reconoció que la noticia causó consternación entre el personal de la dependencia, pues el ahora señalado como padre fue quien llevó al recién nacido a recibir atención médica.

"En lo personal es impactante porque aquí estuvo, aquí lo trajo. Pensar en esa sangre fría para aparentar y simular. Hay otras vías; para eso está la Procuraduría cuando una maternidad o paternidad no es deseada", expresó.

La procuradora recordó que la dependencia puede orientar a los padres que no desean hacerse cargo de un hijo, mediante procedimientos legales que salvaguarden la integridad del menor, sin exponerlo a situaciones de riesgo ni incurrir en delitos.

Precisó que, hasta el momento, ningún familiar de los padres se ha acercado a la Procuraduría para solicitar información o manifestar interés por el bebé.

Respecto al estado de salud del menor, aseguró que presenta una evolución favorable. Informó que ya abrió los ojos, come un poco más, llora con mayor fuerza y mantiene los avances esperados para un recién nacido prematuro.

Añadió que personal de la dependencia lo visita diariamente y mantiene contacto con el equipo médico, mientras se define cuál será la familia más adecuada para brindarle el vínculo afectivo y los cuidados que requiere durante su desarrollo.