Vuelca familia sobre la carretera 57; cinco resultan lesionados

MORELOS, COAH.– Cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, resultaron con lesiones leves tras la volcadura de un automóvil registrada sobre la carretera federal 57, en el tramo Allende–Morelos.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Ford Mercury modelo 2004 perdió el control de la unidad mientras se dirigía de Nueva Rosita hacia Ciudad Acuña, lo que provocó la salida del camino y posteriormente la volcadura.

En el vehículo viajaban Gloria Sarahi Moreno Rábago, Selene Berenice Rábago Salas y los menores Mario Alberto, de 10 años; Ángel Ricardo, de 5; y Eitan Isaac, de un año y cuatro meses. Todos fueron valorados por paramédicos y trasladados a un hospital para una revisión más completa, aunque las lesiones que presentaban no ponían en riesgo su vida.

El accidente ocurrió cuando la conductora perdió el control del vehículo

Tras el accidente, personal de emergencia realizó labores para controlar el derrame de fluidos, colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas y asegurar la zona, mientras los ocupantes fueron resguardados en espera de la llegada de sus familiares.