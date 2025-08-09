Cierran indefinidamente el cruce vehicular en la Presa de la Amistad por fallas

Ciudad Acuña.– El cruce vehicular por el puente de la Presa de la Amistad fue cerrado nuevamente, ahora de forma indefinida, tras detectarse fallas estructurales que comprometen su operación segura. La decisión fue anunciada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Estados Unidos, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según el comunicado oficial, los problemas de mantenimiento detectados obligaron a suspender el tránsito no esencial, sin establecer aún una fecha para su reapertura. El paso ya había sido afectado a inicios de mes luego de concluirse una reparación reciente, pero nuevos hallazgos forzaron su cierre total, con excepción del flujo de vehículos de carga, que seguirá permitido.

Mientras tanto, se evalúan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad estructural del puente, considerado uno de los cruces fronterizos más utilizados en la región. Las autoridades indicaron que esperan realizar las reparaciones a la brevedad posible para reactivar el paso lo antes posible.