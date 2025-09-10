Delegado Diego Garduño confirma macabro hallazgo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona fue localizada sin vida en un camino de terracería que conduce al predio El Atascoso. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, tomaron conocimiento de los hechos.

El delegado, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó el deceso, destacando que el cuerpo del infortunado fue trasladado a una funeraria de la localidad para determinar las causas precisas de la muerte, además de investigar sobre la identidad de la persona.

Los cuerpos policiacos acordonaron el área donde encontraron al varón, que se presume tenía ya varios días de haber fallecido. Sobre lo ocurrido, se inició ya una carpeta de investigación.