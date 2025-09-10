Arresto de individuo con maleta de sustancias prohibídas en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un individuo fue detenido en flagrancia al interceptarlo de manera sospechosa, cargando una maleta, por lo cual al realizarle una revisión de rutina le aseguraron varias bolsas cristalinas que contenían droga psicotrópica.

El imputado fue identificado con el nombre de Eduardo N de 20 años de edad, domiciliado en calle Privada Torreón, Número 156 de la colonia Reinera de esta localidad.

Tras ser asegurado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, fue presentado ante la Agencia de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común y posteriormente judicializado ante un Juez de Control del Juzgado Penal.

La maleta contenía en su interior 10 bolsas selladas con hierba verde y seca con las características similares a la droga conocida como marihuana, afectando la salud pública.

Dicha persona fue arrestada en la calle Privada Torreón, entre Amador Chapa y Piedras Negras de la colonia Federico Berrueto Ramón de esta localidad.

De esta manera, la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, finca el compromiso de seguir velando por la seguridad de las familias de la Región Carbonífera.