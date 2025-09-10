Preocupación por el bienestar de los caballos en la Cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH.- La joven Paulina Gutiérrez González, dedicada al herraje de caballos, ha expresado su profunda preocupación por el bienestar de los mismos que participaron en la reciente Cabalgata de Sabinas, donde algunos perdieron la vida y otros sufrieron golpes de calor. Según Gutiérrez González, estos incidentes se deben a la falta de preparación y conocimiento de los jinetes sobre la responsabilidad que conlleva cuidar a estos animales.

Gutiérrez enfatizó la importancia de brindar atención adecuada a los caballos semanas antes de la cabalgata, incluyendo una alimentación balanceada, hidratación suficiente y cuidado de los cascos. También destacó la necesidad de establecer un reglamento que prohíba llevar yeguas recién paridas o con potrillos de meses en recorridos largos sin agua y bajo el sol intenso. Además, consideró fundamental limitar el número de personas que se suben a un caballo durante la cabalgata.

La jinete también cuestionó la falta de seguridad a caballo durante el recorrido, lo que permitiría supervisar el trato hacia los animales y prevenir maltratos. "No entiendo por qué no hay seguridad a caballo durante el recorrido de la cabalgata para ir supervisando el maltrato animal", señaló. Gutiérrez hizo un llamado a la unión de la comunidad para alzar la voz en defensa de los caballos que sufrieron en la cabalgata.

La Cabalgata de Sabinas es un evento tradicional que busca preservar la cultura y la historia de la región Carbonífera. Sin embargo, la seguridad y el bienestar de los animales deben ser una prioridad para garantizar que este evento se celebre de manera responsable y respetuosa hacia los caballos y otros animales participantes.