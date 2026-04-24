Cerrarán cruce por el vertedero de la Presa de la Amistad por trabajos en Del Río

Ciudad Acuña, Coahuila.– El cruce hacia Estados Unidos por el vertedero de la Presa de la Amistad permanecerá cerrado del 27 de abril al 22 de mayo debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información dada a conocer, estas labores tienen como objetivo mejorar las condiciones del paso y garantizar un cruce más seguro para las personas que lo utilizan de manera constante para trasladarse al país vecino.

Cierre del cruce hacia Estados Unidos

El cierre se extenderá por cerca de un mes, lo que provocará que el flujo vehicular se concentre en el puente internacional Acuña–Del Río, situación que podría generar mayores tiempos de traslado para los usuarios.

Este cruce es utilizado principalmente por trabajadores que acuden a empresas maquiladoras en Estados Unidos, por lo que se exhorta a la población a considerar rutas alternas y prever sus tiempos de traslado durante el periodo que duren las obras.