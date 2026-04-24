Cateo en colonia Sarabia deja aseguramiento de sustancias bajo investigación en Sabinas

Sabinas, Coahuila.– La noche del jueves, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la colonia Sarabia, como parte de las acciones coordinadas en materia de seguridad encabezadas por la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a un mandamiento judicial.

El operativo se desarrolló siguiendo instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, y fue supervisado por el delegado de la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, quien encabezó las diligencias ministeriales con el objetivo de fortalecer las labores de investigación y combate a posibles actividades ilícitas en la zona.

Acciones de la autoridad

En el despliegue participaron elementos de la Policía Municipal, bajo el mando del comandante Salvador Rivera, así como efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía del Estado (PCC) y el Grupo de Reacción Especial (GREC). Además, se contó con el respaldo de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral durante la intervención.

De acuerdo con información oficial, el cateo se derivó de reportes ciudadanos canalizados mediante grupos de WhatsApp promovidos por la Fiscalía en coordinación con el Gobierno Municipal, como parte de las estrategias de proximidad social que buscan incentivar la denuncia anónima y oportuna.

Detalles confirmados

Como resultado del operativo, se logró el aseguramiento de diversos objetos con características similares a sustancias ilícitas, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su análisis por parte de química forense. Durante la diligencia, autoridades también realizaron labores de acercamiento con vecinos del sector, reiterando que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y mantener el orden en la región.