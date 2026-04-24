"Suéltala, Dana": exhiben violenta riña entre alumnas en secundaria de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA. — Un video difundido en redes sociales muestra una riña entre alumnas de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica No. 85, donde varias jóvenes se enfrentan a golpes dentro del plantel, ignorando incluso la intervención de una docente.

En la grabación se observa cómo las estudiantes se agreden físicamente mientras otros compañeros miran la escena. En medio del conflicto, una maestra intenta detener la pelea, repitiendo insistentemente: "suéltala, Dana, Dana", sin lograr que las jóvenes atendieran el llamado.

Pese a la presencia de la docente, la agresión continuó por varios segundos, lo que ha generado indignación entre usuarios en redes sociales y preocupación entre padres de familia, quienes cuestionan la disciplina y los protocolos de actuación ante este tipo de hechos.

Hasta ahora, autoridades educativas no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, ni se ha informado si habrá sanciones para las estudiantes involucradas.

¿Qué sucedió en la Escuela Secundaria Técnica No. 85?

El video de la pelea entre alumnas de la Escuela Secundaria Técnica No. 85 ha circulado en redes sociales, generando un fuerte debate sobre la violencia escolar. Los padres de familia están preocupados por la falta de medidas efectivas para prevenir estos incidentes.

Reacciones de la comunidad educativa

Padres de familia expresan su preocupación por la falta de protocolos efectivos ante situaciones de violencia en las escuelas. La intervención de la docente fue insuficiente para detener la pelea, lo que ha llevado a cuestionar la disciplina en el plantel.

Acciones de las autoridades educativas

Las autoridades educativas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la riña ni sobre posibles sanciones. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de prevención y atención emocional entre adolescentes dentro de las instituciones educativas.