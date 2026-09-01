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Coahuila

Más de 24 horas de trabajos mantienen cerradas vialidades y dejan colonias sin agua en Acuña

Continúan las labores para reparar una tubería de suministro y una línea de gas dañada en el sector del Libramiento Emilio Mendoza.

Por Alberto Ibarra Riojas - 01 septiembre, 2026 - 02:55 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coah.— Los trabajos para reparar una fuga que afecta infraestructura de la ciudad superaron las 24 horas, mientras continúan cerradas algunas vialidades y habitantes de diversas colonias permanecen sin suministro de agua.

      Elementos de Protección Civil mantienen las labores para restablecer los servicios afectados y permitir nuevamente la circulación vehicular en la zona.

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      Cierre de vialidades por fuga de agua

      La vialidad permanece cerrada en el cruce del Libramiento Emilio Mendoza con el Libramiento José de las Fuentes, donde también se mantienen afectadas las cadenas comerciales ubicadas en el sector.

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      Impacto en el suministro de agua

      A más de 24 horas del inicio de los trabajos, habitantes de algunas colonias continúan sin agua, debido a que es necesario reparar la falla en la tubería de suministro, así como una línea de gas que resultó dañada.

      Hasta el momento, las labores de reparación continúan y no se ha informado cuánto tiempo más podrían prolongarse las afectaciones.

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