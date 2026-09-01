Crece preocupación por constantes riñas en la colonia Manantiales de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.— La preocupación entre habitantes de la colonia Manantiales continúa ante los constantes reportes y señalamientos sobre riñas y conflictos entre vecinos que han sido difundidos a través de redes sociales.

Durante los últimos días han circulado videos e imágenes relacionados con presuntos enfrentamientos en este sector, situación que ha generado molestia entre ciudadanos que consideran necesario reforzar las acciones de prevención para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.

Vecinos señalan que los conflictos entre particulares se han convertido en una situación recurrente en algunas zonas de la colonia, provocando preocupación entre las familias que buscan vivir en un ambiente tranquilo y seguro.

Aunque se han señalado mayores rondines de vigilancia, ciudadanos cuestionan si estas medidas están siendo suficientes para evitar que las riñas vuelvan a presentarse, especialmente durante los momentos en que aumenta la concentración de personas en las calles.

La colonia Manantiales es uno de los sectores más poblados de Zaragoza, por lo que habitantes consideran importante mantener una presencia preventiva constante y atender oportunamente los reportes ciudadanos antes de que los conflictos puedan terminar en situaciones de mayor gravedad.

La comunidad de Manantiales exige medidas efectivas para prevenir riñas.

Mientras tanto, los vecinos esperan que se implementen medidas que permitan recuperar la tranquilidad en el sector y evitar que los enfrentamientos se conviertan en una situación cotidiana.