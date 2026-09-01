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Coahuila

¡Sorpresa en casa! Capturan serpiente de 1.20 metros en colonia Las Granjas

El reptil, identificado como una ratonera o chirrionera, fue retirado sin incidentes y reubicado en una zona despoblada.

Por Alberto Ibarra Riojas - 01 septiembre, 2026 - 01:38 p.m.
¡Sorpresa en casa! Capturan serpiente de 1.20 metros en colonia Las Granjas
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      ALLENDE, COAH.— Una serpiente de aproximadamente 1.20 metros de longitud causó sorpresa entre los habitantes de un domicilio de la colonia Las Granjas, luego de que el reptil ingresara a la vivienda.

      La serpiente fue identificada como una ratonera o chirrionera, especie que no es venenosa. Ante la presencia del animal, se solicitó apoyo para retirarlo de manera segura y evitar cualquier riesgo para quienes se encontraban en el domicilio.

      Detalles confirmados

      El reptil fue capturado sin incidentes y posteriormente trasladado a una zona despoblada, donde fue reubicado en su hábitat, evitando que fuera lastimado.

      Recomendaciones para la comunidad

      Este tipo de encuentros con fauna silvestre pueden presentarse principalmente en sectores cercanos a áreas despobladas, por lo que se recomienda a las familias mantener limpios patios y terrenos, así como revisar y sellar posibles accesos por donde puedan ingresar animales a las viviendas.

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