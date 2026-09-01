¡Sorpresa en casa! Capturan serpiente de 1.20 metros en colonia Las Granjas

ALLENDE, COAH.— Una serpiente de aproximadamente 1.20 metros de longitud causó sorpresa entre los habitantes de un domicilio de la colonia Las Granjas, luego de que el reptil ingresara a la vivienda.

La serpiente fue identificada como una ratonera o chirrionera, especie que no es venenosa. Ante la presencia del animal, se solicitó apoyo para retirarlo de manera segura y evitar cualquier riesgo para quienes se encontraban en el domicilio.

Detalles confirmados

El reptil fue capturado sin incidentes y posteriormente trasladado a una zona despoblada, donde fue reubicado en su hábitat, evitando que fuera lastimado.

Recomendaciones para la comunidad

Este tipo de encuentros con fauna silvestre pueden presentarse principalmente en sectores cercanos a áreas despobladas, por lo que se recomienda a las familias mantener limpios patios y terrenos, así como revisar y sellar posibles accesos por donde puedan ingresar animales a las viviendas.