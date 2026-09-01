Estrenan aula y reciben útiles y libros en primaria Benito Juárez de Nava

NAVA, COAH.— Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez cuentan con una nueva aula didáctica, además de recibir libros de texto gratuitos y útiles escolares como parte de las acciones de apoyo educativo impulsadas en la región.

La información fue dada a conocer por Mari Carmen de León Medellín, coordinadora regional de Mejora Coahuila en los Cinco Manantiales, quien señaló que esta es la tercera aula didáctica entregada en el plantel, lo que permitirá que las niñas y los niños cuenten con un espacio más adecuado para desarrollar sus actividades escolares.

Durante la jornada también se realizó la distribución de libros de texto gratuitos y útiles escolares, apoyos que representan un alivio para las familias navenses ante los gastos que implica el regreso a clases.

De León Medellín destacó que estas acciones forman parte del trabajo impulsado por el Gobierno del Estado y el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

Para las familias, contar con espacios dignos y materiales escolares representa un respaldo importante para que niñas y niños puedan comenzar el nuevo ciclo escolar en mejores condiciones para aprender y desarrollarse.