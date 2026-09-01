¡Guerreras se corona campeón de la Liga Femenil de Allende!

ALLENDE, COAH.— Con emoción y un gran ambiente se disputó la final de la Liga Femenil de Allende, donde Guerreras logró quedarse con el campeonato después de una jornada que reunió a jugadoras, familias y aficionados alrededor del deporte.

La final reunió a la comunidad

La final tuvo como protagonistas a Guerreras y Queen´s, dos equipos que llegaron hasta la última instancia de la competencia y que ofrecieron un encuentro que quedará entre los momentos destacados de esta temporada.

Al finalizar el partido, Guerreras fue reconocido como campeón de la liga, mientras que Queen´s obtuvo el subcampeonato tras una destacada participación a lo largo del torneo.

Reconocimiento al esfuerzo de las jugadoras

Más allá del resultado, la final representó una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de las jugadoras, quienes jornada tras jornada han contribuido al crecimiento del futbol femenil en Allende.

La competencia también permitió reunir a familias y aficionados, demostrando que el deporte continúa siendo un importante punto de encuentro para la comunidad.