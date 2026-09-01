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Coahuila

¡Guerreras se corona campeón de la Liga Femenil de Allende!

El equipo superó a Queen´s en la gran final, en una jornada que reunió a jugadoras, familias y aficionados para celebrar el futbol femenil.

Por Alberto Ibarra Riojas - 01 septiembre, 2026 - 02:14 p.m.
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      ALLENDE, COAH.— Con emoción y un gran ambiente se disputó la final de la Liga Femenil de Allende, donde Guerreras logró quedarse con el campeonato después de una jornada que reunió a jugadoras, familias y aficionados alrededor del deporte.

      La final reunió a la comunidad

      La final tuvo como protagonistas a Guerreras y Queen´s, dos equipos que llegaron hasta la última instancia de la competencia y que ofrecieron un encuentro que quedará entre los momentos destacados de esta temporada.

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      Al finalizar el partido, Guerreras fue reconocido como campeón de la liga, mientras que Queen´s obtuvo el subcampeonato tras una destacada participación a lo largo del torneo.

      Reconocimiento al esfuerzo de las jugadoras

      Más allá del resultado, la final representó una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de las jugadoras, quienes jornada tras jornada han contribuido al crecimiento del futbol femenil en Allende.

      La competencia también permitió reunir a familias y aficionados, demostrando que el deporte continúa siendo un importante punto de encuentro para la comunidad.

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