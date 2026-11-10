Descarta CILA que presa esté al 50%

CIUDAD ACUÑA, Coah.- La presa de la Amistad registra 19 por ciento de su capacidad total, luego de las lluvias recientes, informó Ignacio Peña, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña, quien desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre un almacenamiento del 50 por ciento.

El funcionario precisó que el embalse cuenta actualmente con 32 por ciento de capacidad útil y 19 por ciento de almacenamiento total, por lo que calificó como falsa la información que circula en plataformas digitales.

Recuperación del nivel de la presa

Detalló que, durante las últimas lluvias, el nivel de la presa se recuperó cerca de tres metros, lo que representa una mejora en su almacenamiento.

Peña agregó que todavía se esperan precipitaciones durante la temporada de lluvias, la cual concluye a finales de noviembre.

Importancia de fuentes oficiales

Asimismo, destacó la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar la difusión de información incorrecta sobre los niveles de la presa.