Más de 100 mujeres se someten a mastografías en Frontera

Más de 100 mujeres acudieron a las jornadas de mastografías y Papanicolaou que realizó el DIF Municipal de Frontera durante octubre, con unidades médicas instaladas en las colonias Occidental y Borja.

Acciones del DIF Municipal

Karen Cadena, directora del DIF Frontera, informó que la primera jornada se desarrolló durante una semana en el Centro Comunitario Sur, ubicado en la colonia Occidental, mientras que la última semana de octubre los servicios se trasladaron a la explanada de la plaza de la colonia Borja.

La funcionaria destacó la respuesta de las mujeres, quienes aprovecharon la disponibilidad de estos estudios preventivos para revisar su estado de salud y detectar oportunamente posibles enfermedades.

Resultados de los estudios

Explicó que todavía no reciben los resultados de las pruebas, debido a que las empresas responsables del servicio requieren aproximadamente 15 días para procesar los estudios y revisar cada caso.

Una vez que cuenten con los diagnósticos, el DIF se encargará de entregar los resultados a las pacientes y, en caso de detectar alguna situación que requiera atención, ofrecerá acompañamiento médico.

Seguimiento médico disponible

Cadena señaló que el organismo cuenta con médicos en las instalaciones del DIF de la colonia Borja, los centros comunitarios y la Presidencia Municipal, por lo que las mujeres que necesiten seguimiento podrán recibir atención.

Recordó que en jornadas anteriores se han identificado algunos casos que requieren mayor vigilancia, aunque han sido menos de seis mujeres. En esas situaciones, el personal les explica sus resultados y les ofrece asesoramiento, indicaciones y recomendaciones médicas.