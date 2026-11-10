Alphabet realiza exitoso reclutamiento en San Buenaventura: 39 contrataciones

Un total de 39 personas consiguieron colocarse en una vacante laboral durante las dos jornadas de reclutamiento realizadas por la empresa Alphabet en San Buenaventura, donde se atendió a 72 aspirantes.

Durante dos días, Alphabet atendió a 72 aspirantes en San Buenaventura.

Rolando Salas, director de Fomento Económico municipal, informó que los módulos de contratación se instalaron durante dos días, sábado y lunes, con una respuesta favorable por parte de quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Detalló que, de las 72 personas que acudieron al proceso de reclutamiento, 39 lograron avanzar hacia una contratación, lo que representa una efectividad superior al 50 por ciento.

El Ayuntamiento facilitó el proceso de contratación con exámenes antidoping.

El funcionario explicó que, para agilizar el procedimiento, el Ayuntamiento mantuvo comunicación con la empresa y solicitó reducir los tiempos de respuesta a los aspirantes. Como parte de esta estrategia, durante las últimas jornadas acudió un enfermero enviado por la compañía para realizar los exámenes antidoping, lo que permitió acelerar el proceso y facilitar que quienes cumplieran con los requisitos pudieran presentarse a trabajar al día siguiente o el lunes posterior.

Alphabet regresará con un nuevo módulo de reclutamiento este martes.

Salas destacó el interés de las empresas por contratar mano de obra de San Buenaventura y señaló que Alphabet es una de las compañías con las que mantienen coordinación para acercar oportunidades laborales a la población. Asimismo, anunció que la empresa regresará este martes con un nuevo módulo de reclutamiento, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la Plaza Principal, para recibir a más personas interesadas en obtener un empleo.