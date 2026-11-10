Frontera refuerza vigilancia para evitar arrojo de basura

El Ayuntamiento de Frontera reforzó la vigilancia en distintos sectores de la ciudad para evitar que ciudadanos arrojen basura y escombro en terrenos y espacios públicos, con advertencias verbales para quienes incurran en esta práctica y multas en caso de reincidencia.

Acciones de la autoridad

Alejandro Sánchez, director de Ecología Municipal, informó que continúan colocando señalamientos en los puntos donde han recibido reportes de acumulación de desechos, con el propósito de generar conciencia entre la población y evitar que estos lugares se conviertan en basureros clandestinos.

Explicó que, cuando detectan basura o escombro en alguno de estos sitios, solicitan el apoyo de Servicios Primarios para realizar la limpieza y posteriormente exhortan a los ciudadanos a no volver a depositar residuos en esos espacios.

Multas por arrojar basura

Como parte de estas acciones, durante un recorrido en el sector de Aeroméxico localizaron a una persona que reconoció haber arrojado basura en el lugar. El funcionario indicó que se le realizó una notificación verbal y el ciudadano se comprometió a regresar para retirar los desechos que había depositado. Sin embargo, advirtió que, si vuelve a ser sorprendido realizando esta práctica, se procederá con una sanción económica.

Sánchez señaló que anteriormente también habían recibido reportes en la zona Centro, aunque hasta el momento no han detectado reincidencias en ese sector.

Conciencia ciudadana

Finalmente, pidió a la población colaborar con las autoridades mediante fotografías o videos que permitan identificar a quienes arrojan basura o escombro en lugares prohibidos. Aseguró que los reportes pueden realizarse de manera anónima para facilitar la intervención de Ecología.