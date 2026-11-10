Lleva Mejora Coahuila apoyo a colonias de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El programa estatal Mejora Coahuila continúa con la entrega de apoyos alimentarios en Ciudad Acuña, mediante la distribución de huevo y leche entre la población.

Entrega de Apoyos Alimentarios

Representantes del programa en el municipio realizaron una jornada de entrega con el propósito de brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

Las acciones se extenderán a diferentes colonias de la ciudad, con la intención de beneficiar a un mayor número de habitantes.

Expansión del Programa

Se espera que el programa continúe creciendo y que la ciudadanía aproveche los apoyos que ofrece el Gobierno estatal.