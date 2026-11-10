Coahuila
Lleva Mejora Coahuila apoyo a colonias de Ciudad Acuña
El programa estatal distribuye huevo y leche entre la población y ampliará sus jornadas de entrega a más colonias.
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CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El programa estatal Mejora Coahuila continúa con la entrega de apoyos alimentarios en Ciudad Acuña, mediante la distribución de huevo y leche entre la población.
Entrega de Apoyos Alimentarios
Representantes del programa en el municipio realizaron una jornada de entrega con el propósito de brindar ayuda a quienes más lo necesitan.
Las acciones se extenderán a diferentes colonias de la ciudad, con la intención de beneficiar a un mayor número de habitantes.
Expansión del Programa
Se espera que el programa continúe creciendo y que la ciudadanía aproveche los apoyos que ofrece el Gobierno estatal.
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