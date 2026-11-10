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Coahuila

Lleva Mejora Coahuila apoyo a colonias de Ciudad Acuña

El programa estatal distribuye huevo y leche entre la población y ampliará sus jornadas de entrega a más colonias.

Por Ángel García - 10 noviembre, 2026 - 02:41 p.m.
Representantes de Mejora Coahuila realizaron la entrega de apoyos alimentarios en Ciudad Acuña.
Representantes de Mejora Coahuila realizaron la entrega de apoyos alimentarios en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El programa estatal Mejora Coahuila continúa con la entrega de apoyos alimentarios en Ciudad Acuña, mediante la distribución de huevo y leche entre la población.

      Entrega de Apoyos Alimentarios

      Representantes del programa en el municipio realizaron una jornada de entrega con el propósito de brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

      Las acciones se extenderán a diferentes colonias de la ciudad, con la intención de beneficiar a un mayor número de habitantes.

      Expansión del Programa

      Se espera que el programa continúe creciendo y que la ciudadanía aproveche los apoyos que ofrece el Gobierno estatal.

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