Contactanos
Coahuila

CILA realizará mantenimiento en el puente de la Presa de la Amistad

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes debido al cierre temporal del acceso a la Presa de la Amistad.

Por Angel Garcia - 09 enero, 2026 - 04:39 p.m.
CILA realizará mantenimiento en el puente de la Presa de la Amistad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– El cruce por la Presa de la Amistad será cerrado de manera temporal debido a trabajos de mantenimiento en el puente.

      Las autoridades informaron que el cierre iniciará el martes 13 y se mantendrá también el miércoles 14 de enero, por labores que realizará Estados Unidos en su sección de agua de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

      Cierre temporal del cruce

      El paso será reabierto el jueves 15 de enero, cuando se restablezca el cruce de manera tradicional.

      Este acceso es utilizado de forma regular por personas que viajan a Estados Unidos, por lo que los usuarios deberán tomar previsiones y esperar la reapertura una vez concluidos los trabajos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados