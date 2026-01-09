Madre sustrae a sus dos hijos en Frontera; activan Alerta Amber en Coahuila

La Fiscalía de la Mujer y la Niñez, Región Centro, activó la Alerta AMBER en Coahuila para la localización de dos menores de edad que fueron sustraídos por su madre en el municipio de Frontera, por lo que se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre de 2025, cuando los menores Jonathan Benjamín Díaz Méndez, de 6 años, y Alexa Sara Díaz Méndez, de 5 años, fueron sustraídos sin autorización, motivo por el cual se emitieron las fichas de búsqueda correspondientes y se mantiene activa la alerta a nivel estatal.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que cualquier dato que permita dar con el paradero de los menores es de suma importancia, ya que la prioridad es garantizar su integridad y que regresen a salvo con su familia.

En el caso de Alexa Sara Díaz Méndez, la menor tiene 5 años de edad, es de nacionalidad mexicana, género femenino, con cabello lacio color castaño, una estatura aproximada de 0.50 metros y peso de 25 kilogramos. Al momento de su desaparición vestía pants color negro con figuras de colores, sudadera negra con figuras de colores y tenis color azul cielo. No presenta señas particulares. Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025 en el municipio de Frontera, Coahuila.

Por su parte, Jonathan Benjamín Díaz Méndez, de 6 años de edad, es de nacionalidad mexicana, género masculino, con cabello ondulado color castaño, estatura aproximada de 1.00 metro y peso de 20 kilogramos. Al momento de los hechos vestía pijama color azul, camisa de manga larga color azul y tenis color rojo. Tampoco presenta señas particulares. La sustracción ocurrió el 26 de diciembre de 2025 en Frontera, Coahuila, y el reporte oficial se realizó el 27 de diciembre de 2025.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier información al número de emergencias 911, así como a compartir la información oficial, ya que la colaboración ciudadana puede ser determinante para lograr su pronta localización.

Las investigaciones continúan en curso y se mantendrá informada a la ciudadanía conforme se obtengan avances relevantes en el caso.