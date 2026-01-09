Detienen a Luis NN por robos en Gámez Sumarán, Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Elementos de seguridad lograron la detención de un masculino señalado por su presunta participación en diversos robos cometidos en la colonia Gámez Sumarán.

El detenido fue identificado como Luis NN, alias "El Pinini", de 24 años de edad, con domicilio en la calle 10 del mismo sector. De acuerdo con la información oficial, se le aseguró por el delito de robo con violencia a transeúntes.

Detalles de la detención

Durante la detención se le decomisó un cuchillo, una cartera, diversas identificaciones, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Identificación por parte de los vecinos

Habitantes de la colonia Gámez Sumarán identificaron al individuo como presunto responsable de robos a casa habitación, así como de asaltos con violencia contra personas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.