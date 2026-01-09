Contactanos
Coahuila

Ganaderos de Ciudad Acuña en alerta por frentes fríos

Homero Amezcua Villarreal advierte sobre los riesgos que enfrenta el ganado ante las bajas temperaturas pronosticadas.

Por Angel Garcia - 09 enero, 2026 - 03:33 p.m.
Ganaderos de Ciudad Acuña en alerta por frentes fríos
      Ciudad Acuña.– Ante la temporada invernal que ya se encuentra en curso, ganaderos de la región mantienen la expectativa de que las temperaturas no sean extremas, luego de los momentos críticos que ha atravesado el sector en los últimos años.

      La llegada de frentes fríos mantiene en alerta a los productores ganaderos.

      El presidente de la Asociación de Ganaderos de Acuña, Homero Amezcua Villarreal, señaló que aún se prevé la llegada de frentes fríos, como el anunciado para el próximo fin de semana, lo que mantiene en alerta a los productores.

      Indicó que la presencia de temperaturas muy bajas podría provocar mortandad de ganado, lo que agravaría aún más la situación que enfrenta la ganadería en el norte del país.

      Los ganaderos confían en que las temperaturas no sean extremas este invierno.

      Los ganaderos, dijo, confían en que el invierno sea moderado y que las bajas temperaturas sean escasas, a fin de evitar mayores pérdidas.

      "Ya son cinco años de momentos complicados que hemos vivido y, la verdad, el frío nos puede complicar todavía más la situación, sobre todo al llegar a perder reses", puntualizó.

