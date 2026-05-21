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Coahuila

Aplazan nuevamente reapertura del cruce por la Presa de la Amistad

CILA informó que los trabajos de mantenimiento continúan y el paso fronterizo permanecerá cerrado.

Por Angel Garcia - 21 mayo, 2026 - 04:12 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) informó que la reapertura del cruce fronterizo por la Presa de la Amistad fue aplazada nuevamente y permanecerá cerrado hasta el próximo 30 de mayo.

      De acuerdo con la dependencia, los trabajos de mantenimiento y construcción en el área continúan desarrollándose, situación que impidió que el paso fuera habilitado en la fecha prevista anteriormente.

      Cierre del cruce fronterizo por mantenimiento

      La reapertura estaba contemplada para este viernes 22 de mayo; sin embargo, las labores no han concluido y será necesario extender el periodo de cierre.

      Reacciones de las autoridades

      Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales y redes oficiales, con el fin de evitar confusión o información falsa respecto al funcionamiento del cruce.

      El cierre temporal ha generado afectaciones entre usuarios que diariamente utilizan esta vía fronteriza para trasladarse entre ambos lados de la región.

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