Se incendia vivienda En colonia Azucenas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Azalia #1007, de la colonia Las Azucenas de esta ciudad, generó la movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde de este jueves.

En el lugar se encontraba el señor Adán N, de 71 años de edad, quien sufrió una crisis nerviosa y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El incendio se originó por un cortocircuito

De acuerdo con el testimonio del afectado, el siniestro inició de manera repentina cuando comenzó a salir humo de la clavija de un abanico de pedestal, lo que habría provocado un cortocircuito. Las llamas alcanzaron un colchón, un dispensador de agua, una bocina y parte de la ropa que se encontraba en la cama.

Rápida intervención de los vecinos

La rápida intervención de los vecinos permitió dar aviso inmediato a las autoridades, quienes se presentaron en el sitio para controlar la situación y brindar apoyo al adulto mayor. El señor Adán fue estabilizado en el lugar tras la crisis nerviosa que sufrió al ver el fuego en su vivienda.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las labores correspondientes para garantizar la seguridad de la zona. Asimismo, se procedió a revisar las instalaciones eléctricas para descartar riesgos adicionales.

Aunque los daños materiales no fueron considerables, las autoridades destacaron que no resultaron personas lesionadas de gravedad. El incidente refuerza la importancia de revisar periódicamente las conexiones eléctricas en los hogares para prevenir accidentes de este tipo.