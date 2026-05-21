Convive Ejército Mexicano con estudiantes durante Semana del Estudiante en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Elementos del Ejército Mexicano participaron en actividades recreativas y deportivas con alumnos de la Secundaria 1, como parte de las acciones realizadas durante la Semana del Estudiante.

Los militares convivieron con los jóvenes a través de diversas dinámicas, entre ellas exhibiciones y encuentros deportivos que permitieron fortalecer la cercanía con la comunidad estudiantil.

Los soldados realizaron exhibiciones y partidos deportivos con los estudiantes de la Secundaria 1.

Durante la visita se llevaron a cabo partidos de basquetbol entre soldados y alumnos, además de partidas de ajedrez en las que participaron estudiantes interesados en esta disciplina.

Las actividades buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas armadas.

Autoridades señalaron que estas actividades forman parte de las estrategias de proximidad social que buscan mantener la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas armadas, especialmente entre las nuevas generaciones.

El Ejército continúa desarrollando actividades abiertas a la población en Ciudad Acuña.

Asimismo, destacaron que el Ejército continúa desarrollando actividades abiertas a la población, incluyendo demostraciones de algunas de las labores que realizan diariamente.