Contactanos
Coahuila

Reúne Cinépolis a 350 personas en Ciudad Acuña

La función de cine reunió a niños con autismo y representantes de diversas asociaciones.

Por Ángel García - 11 noviembre, 2026 - 03:30 p.m.
Niños y niños con autismo participaron en una función de cine organizada por Fundación Cinépolis.
Niños y niños con autismo participaron en una función de cine organizada por Fundación Cinépolis.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Cerca de 350 personas participaron en una función de cine organizada por Fundación Cinépolis para niñas y niños con autismo, en una actividad que reunió a integrantes de distintas asociaciones e instituciones.

      Participación de Asociaciones

      Los asistentes fueron distribuidos en tres salas para disfrutar de la función. Entre los participantes estuvieron estudiantes del CAED e integrantes de Autismo, CAM Sueños, CAM 21, Mamás Azules y Equinoterapia.

      Iniciativas Inclusivas

      A través de estas iniciativas, Fundación Cinépolis promueve actividades inclusivas y espacios de convivencia para jóvenes y menores con autismo.

      Asimismo, se mantienen acciones de colaboración para ampliar el alcance de estas actividades y beneficiar a más personas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados