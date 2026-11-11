Reúne Cinépolis a 350 personas en Ciudad Acuña
La función de cine reunió a niños con autismo y representantes de diversas asociaciones.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coah.- Cerca de 350 personas participaron en una función de cine organizada por Fundación Cinépolis para niñas y niños con autismo, en una actividad que reunió a integrantes de distintas asociaciones e instituciones.
Participación de Asociaciones
Los asistentes fueron distribuidos en tres salas para disfrutar de la función. Entre los participantes estuvieron estudiantes del CAED e integrantes de Autismo, CAM Sueños, CAM 21, Mamás Azules y Equinoterapia.
Iniciativas Inclusivas
A través de estas iniciativas, Fundación Cinépolis promueve actividades inclusivas y espacios de convivencia para jóvenes y menores con autismo.
Asimismo, se mantienen acciones de colaboración para ampliar el alcance de estas actividades y beneficiar a más personas.