Circo Odisseis regresa a Acuña tras 23 años y atrae a cientos de familias

Ciudad Acuña, Coahuila.– Luego de más de dos décadas sin presentarse en la ciudad, el Circo Odisseis logró atraer a cientos de familias acuñenses durante las semanas que permaneció en funciones, generando gran movimiento entre los asistentes.

A 23 años de su última visita, el espectáculo circense regresó a la localidad con una propuesta renovada que se adapta a las nuevas disposiciones que prohíben el uso de animales en este tipo de presentaciones.

¿Qué declaró Rubén Odisseis sobre el espectáculo?

Rubén Odisseis, representante del circo, explicó que el espectáculo ha evolucionado para ofrecer números enfocados en el talento de los artistas y en atracciones que buscan mantener la emoción del público.

Entre los actos que más han llamado la atención se encuentra la presentación del personaje King Kong, además de diversos números acrobáticos y de entretenimiento dirigidos a toda la familia.

Detalles sobre el cierre de funciones en Ciudad Acuña

Indicó que el objetivo es mantener viva la tradición del circo y seguir ofreciendo espectáculos que permitan a niños y adultos disfrutar de esta experiencia.

El circo se encuentra a una semana de concluir su estancia en la ciudad, por lo que en sus últimas funciones buscarán cerrar con presentaciones especiales y personajes conocidos para atraer al público.