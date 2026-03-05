REPORTAN DESAPARICIÓN DE JOVEN DE 25 AÑOS EN EJIDO PALO BLANCO, CASTAÑOS

Autoridades emitieron un reporte de búsqueda para localizar a Moisés Adalberto Martínez Ruiz, un joven de 25 años de edad que fue reportado como desaparecido el pasado 4 de marzo de 2026 en el ejido Palo Blanco, en el municipio de Castaños, Coahuila.

De acuerdo con la ficha difundida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), el joven es de nacionalidad mexicana, complexión delgada y mide aproximadamente 1.70 metros de estatura. Tiene el cabello negro y corto, tez morena, ojos café oscuro, además de nariz y boca medianas.

Entre sus señas particulares se menciona que camina encorvado. El día de su desaparición vestía sudadera color beige, pants gris, playera blanca y tenis negros, prendas que podrían ayudar a su identificación en caso de que alguien lo haya visto recientemente.

Las autoridades informaron que el joven padece una condición de salud, por lo que su pronta localización es considerada de gran importancia para garantizar su bienestar. Por ello, familiares y autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Cualquier dato que contribuya a dar con su paradero puede ser reportado a los teléfonos 81 20 20 44 11 o 81 19 90 38 73, habilitados por las autoridades de búsqueda. También se pidió compartir la ficha en redes sociales con el fin de ampliar su difusión y facilitar su localización.