Entregan tarjetas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a beneficiarios en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Jóvenes de entre 18 y 29 años recibieron las tarjetas correspondientes al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, con lo que podrán comenzar a recibir el apoyo económico mientras realizan su capacitación laboral.

La entrega se realizó para beneficiarios que previamente habían realizado el trámite de inscripción al programa, por lo que sus tarjetas ya se encontraban listas para ser entregadas.

A través de este esquema, los participantes recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos durante un periodo de 12 meses, tiempo en el que se capacitarán en distintos centros de trabajo.

El objetivo del programa es brindar oportunidades a jóvenes que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo, permitiéndoles adquirir experiencia laboral y obtener un ingreso mientras se capacitan.

Autoridades señalaron que este apoyo forma parte de las acciones impulsadas a nivel federal para fortalecer las oportunidades de desarrollo entre la población joven.