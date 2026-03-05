Cruz Roja inicia Colecta Anual 2026 en Acuña con meta de 1.2 millones de pesos

Ciudad Acuña, Coahuila.– La delegación de la Cruz Roja en Ciudad Acuña dio inicio a la Colecta Anual 2026, con la meta de reunir un millón 200 mil pesos para fortalecer la atención que brinda a la ciudadanía.

El presidente del Patronato de Cruz Roja en Acuña, Víctor Manuel Chávez Flores, invitó a la población a sumarse a esta campaña solidaria que se llevará a cabo durante los próximos tres meses en distintos puntos de la ciudad.

Objetivos de la colecta

Explicó que uno de los principales objetivos de la colecta es la adquisición de una nueva unidad de emergencia, además de la compra de material y equipo necesario para continuar brindando el servicio a la comunidad.

Actividades de recaudación

Como parte de las actividades, voluntarios realizarán boteos en diversas arterias de la ciudad, principalmente en cruceros con mayor circulación, además de acudir a instituciones educativas para promover la participación de estudiantes y docentes.

El dirigente señaló que cada año la colecta representa una oportunidad para fortalecer a la institución y responder a las necesidades de la población, al tiempo que se mantienen proyectos a futuro, como la posibilidad de contar con un nuevo puesto de socorro en la ciudad.