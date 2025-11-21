Aumentan reportes de animales en peligro en distintos sectores de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En las últimas semanas, los llamados a Protección Civil para atender el rescate de animales en situación de peligro han ido en aumento, especialmente en diversas colonias de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Autoridades señalaron que el exceso de animales en condición de calle continúa generando incidentes en los que algunos quedan atrapados o lesionados. Asimismo, se ha registrado un incremento en peleas entre los propios animales, lo que en ocasiones representa un riesgo para las familias que habitan en los sectores afectados.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Protección Civil reiteró el llamado a la población para que tome precauciones y evite exponerse, ya que algunos de los animales reportados pueden ser agresivos o representar un peligro para quienes intentan auxiliarlos sin conocimiento.