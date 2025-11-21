Diego Garduño confirma avance en construcción de Fiscalía en Sabinas

SABINAS, COAH.- La región carbonífera contará con un nuevo complejo de la Fiscalía General del Estado que albergará todas las agencias del ministerio público y la delegación carbonífera, así lo confirmó Diego Garduaño Guzmán.

El delegado confirmó que en reciente vista, el Fiscal General, Federico Fernández Montañez, confirmó que la construcción en Sabinas avanza en su etapa final y que las instalaciones serán ocupadas en diciembre de 2025. "Esperamos que todo marche bien y que queden todo listo al finalizar el presente año, para iniciar el 2026 ya despachando en las nuevas instalaciones ubicadas a un costado del Centro de Justicia Penal" reiteró el licenciado Garduño Guzmán.

El proyecto contempla áreas más amplias para ministerios públicos y la Agencia de Investigación Criminal, además de espacios dignos para la atención ciudadana. La nueva sede busca fortalecer la procuración de justicia en la región carbonífera, ofreciendo un servicio más ágil y cercano a la población. Con su próxima inauguración, se espera mejorar la capacidad de respuesta en investigaciones y atención a denuncias, consolidando la presencia institucional en Sabinas y municipios aledaños.

La construcción de este nuevo complejo de la Fiscalía General del Estado representa un avance significativo en la procuración de justicia en la región. Con instalaciones modernas y adecuadas, se espera que la atención a los ciudadanos sea más eficiente, lo que podría resultar en un aumento en la confianza de la población hacia las instituciones de justicia. La comunidad de Sabinas y sus alrededores se beneficiará de un servicio más accesible y efectivo, lo que es crucial para el bienestar social y la seguridad en la región.