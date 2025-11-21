Grupo ERAN invertirá 500 millones en Sabinas y creará más de 1,000 empleos

SABINAS, COAH.- La región carbonífera vive un año de recuperación laboral sin precedentes. Hasta noviembre de 2025, se han generado aproximadamente 3,000 a 3,500 nuevos empleos, resultado de la coordinación entre gobierno, productores de carbón y empresas internacionales.

La Subsecretaría del Trabajo informó que las ocho ferias laborales realizadas en la zona han colocado más de 1,200 trabajadores en distintos sectores. Paralelamente, el acuerdo con más de 50 productores de carbón garantiza pedidos de la Comisión Federal de Electricidad y ha permitido abrir cerca de 800 plazas.

El anuncio más relevante llegó con la inversión de Grupo ERAN, que construirá una planta industrial en San Juan de Sabinas con una inversión de 500 millones de pesos, generando más de 1,000 empleos directos.

Además, el relanzamiento de la minería, respaldado por empresarios y autoridades, proyecta una derrama económica que podría sumar otros 500 a 600 empleos en los próximos meses.

Con estas acciones, la región carbonífera no solo fortalece su economía, sino que también reafirma su papel estratégico en la generación de empleos, ofreciendo esperanza y estabilidad a miles de familias coahuilenses.