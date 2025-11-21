Operativos en Nueva Rosita y Melchor Múzquiz aseguran menores

SABINAS, COAH.- Durante los 48 cateos realizados hasta este momento en 2025, han sido 6 los menores de edad que han sido asegurados y puestos a resguardo por la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

Los operativos, ejecutados en coordinación con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, han tenido lugar principalmente en Nueva Rosita y Melchor Múzquiz, donde se intervinieron domicilios señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

En la colonia Sarabia de Nueva Rosita, un cateo dejó como resultado la detención de tres personas y el resguardo de dos menores. En otro operativo en la misma zona, se aseguraron dos menores adicionales. Por su parte, en Melchor Múzquiz, la Fiscalía informó que dentro de los 48 cateos domiciliarios realizados este año, se logró el resguardo de cuatro menores, quienes quedaron bajo la protección de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

El delegado de la Fiscalía en la región, Diego Garduño Guzmán, destacó que la participación ciudadana mediante denuncias anónimas ha sido clave para la ejecución de estos cateos, que buscan combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población.

Con estas acciones, las autoridades subrayan su compromiso de proteger a los menores de edad y asegurar que queden bajo resguardo institucional, evitando que permanezcan en entornos de riesgo.