Desfile navideño llena de alegría la avenida Guerrero en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En un ambiente festivo y con amplia participación ciudadana, dependencias estatales celebraron la llegada de la Navidad con un colorido desfile que recorrió la avenida Guerrero.

El equipo de Mejora Coahuila en Acuña, en coordinación con el ICOJUVE, encabezó la organización del evento, que reunió a cerca de 700 participantes. Al contingente se sumaron escuelas locales y distintas áreas del Gobierno del Estado, que integraron comparsas, carros alegóricos y grupos temáticos.

¿Qué actividades se realizaron durante el desfile?

Durante el recorrido, los asistentes interactuaron con las familias entregando dulces a lo largo de la vialidad, donde cientos de personas se congregaron para disfrutar del espectáculo. Los organizadores señalaron que el objetivo del desfile fue fomentar la convivencia y llevar el espíritu navideño a las familias acuñenses durante el mes de diciembre.