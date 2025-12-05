Múzquiz arranca campaña Cada Gota Cuenta para cuidar el agua

Como parte de la campaña estatal "Cada Gota Cuenta", impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, visitó la escuela primaria Eulalio Gutiérrez Ortiz, Turno Matutino, para participar en el arranque oficial de esta iniciativa que busca fomentar la cultura del cuidado del agua entre la niñez coahuilense.

Acciones de la autoridad para el cuidado del agua

La campaña, realizada en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), la Dirección de Cultura del Agua y el Gobierno Municipal de Múzquiz, tiene como propósito sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de preservar este recurso vital.

Durante su visita, la alcaldesa reconoció el compromiso de las autoridades educativas y de todas las dependencias involucradas en este esfuerzo conjunto.

Félix Adolfo Amaro Jiménez, director de Atención Ciudadana y Cultura del Agua en CEAS, destacó que esta escuela fue elegida como sede para dar inicio a la campaña en el Municipio de Múzquiz.

Detalles sobre la campaña Cada Gota Cuenta

Subrayó que la participación activa de los niños es fundamental para lograr un cambio de conciencia en las nuevas generaciones respecto al uso responsable del agua.

El programa contempla actividades lúdicas y educativas que permiten a los estudiantes aprender sobre la importancia del agua, cómo evitar su desperdicio y qué hacer en caso de detectar fugas.

La intención es que los conocimientos adquiridos en el aula se repliquen en casa, fomentando una cultura del agua en toda la comunidad.

Impacto en la comunidad educativa de Múzquiz

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan la educación ambiental desde temprana edad, convencidos de que cada gota cuenta y que el futuro del agua depende del compromiso de todos, especialmente de quienes serán los ciudadanos del mañana.