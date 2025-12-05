INE y SNE abren nueva bolsa de trabajo en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con la intención de apoyar a las personas que actualmente no cuentan con empleo, el Instituto Nacional Electoral (INE) se unió al Servicio Nacional del Empleo (SNE) para abrir una nueva bolsa de trabajo en la ciudad, con un total de 45 vacantes disponibles.

¿Qué oportunidades laborales ofrece el SNE?

La supervisora del SNE, Carmen Márquez, destacó que estas oportunidades representan un beneficio significativo para la comunidad, especialmente tras los despidos registrados durante el año. Explicó que esta iniciativa busca compensar el impacto que ha tenido la situación laboral reciente en el municipio.

Impacto de la nueva bolsa de trabajo en la comunidad

Márquez añadió que, aunque el año aún no concluye, continúan surgiendo opciones de empleo para los habitantes de Acuña y aseguró que seguirán trabajando para ampliar la oferta disponible.