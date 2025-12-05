Frontera cumple con aguinaldo a trabajadores antes de vacaciones

FRONTERA, COAHUILA.- El Municipio de Frontera cumplió en tiempo y forma con el pago del aguinaldo a sus trabajadores, informó el director de Recursos Humanos, Ignacio Ortegón. Este viernes se dispersaron 12 millones de pesos correspondientes a esta prestación de ley, beneficiando a todo el personal municipal.

Ortegón destacó que el proceso se realizó sin contratiempos y bajo el orden establecido, garantizando que cada empleado recibiera lo que le corresponde antes del inicio del periodo vacacional.

El funcionario explicó que, aunque la mayoría de los trabajadores tomará descanso, se mantendrán guardias durante los 15 días del receso para continuar brindando atención a la ciudadanía. Los departamentos que permanecerán activos son Protección Civil, Servicios Primarios, Seguridad Pública, además de Transporte y Vialidad.

Precisó que el personal administrativo entrará en esquema de guardias a partir del lunes 22 de diciembre y retomará actividades normales el 5 de enero. En total, alrededor de 240 empleados estarán cubriendo estos turnos, relevándose semanalmente para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.