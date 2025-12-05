Laura Jiménez clausura cursos de piñatas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La primera priista del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, acompañó al presidente del Comité Municipal del PRI, Luis Santos Flores, junto a la secretaria general, Fabiola Elguezabal Garza, y al coordinador de activismo, Jesús Guerrero García, durante la clausura de los cursos de elaboración de piñatas realizados en Estación Barroterán y la Villa de Palaú. Actividades que el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional impulsó en estas importantes comunidades.

Más de 40 participantes recibieron su reconocimiento tras concluir satisfactoriamente esta capacitación, guiada por las instructoras Kasuk? Yamasaki Martínez y Rosa Carina Covarrubias, quienes brindaron sus conocimientos para la creación de hermosas piñatas. Las asistentes desarrollaron habilidades que fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y la posibilidad de adquirir un oficio que genere ingresos.

La primera priista destacó la importancia de promover actividades que fortalezcan la convivencia comunitaria y que, al mismo tiempo, brinden herramientas para el desarrollo económico de las familias de Múzquiz.

"Estos cursos representan más que un aprendizaje: son una forma de unión, una oportunidad para emprender y una muestra del talento que tenemos en cada comunidad", afirmó.

El Comité Municipal del PRI refrendó su compromiso de continuar impulsando talleres y programas que contribuyan al bienestar, empoderamiento y crecimiento de las mujeres y familias del municipio.