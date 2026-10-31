¡El cempasúchil ya llegó a Ciudad Acuña! Florerías se preparan para el Día de Muertos

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Las florerías de Ciudad Acuña ya cuentan con flor de cempasúchil para atender la demanda por el DÍA de Muertos, festividad en la que los comerciantes esperan registrar buenas ventas.

Como parte de la tradición mexicana, las familias acuden a los panteones para visitar y recordar a sus seres queridos fallecidos. Estas visitas suelen estar acompañadas de flores, uno de los elementos característicos de la celebración.

Oferta de Cempasúchil en Ciudad Acuña

En la zona centro de la ciudad, los establecimientos ya ofrecen cempasúchil, una de las flores más buscadas durante estas fechas.

Expectativas de Ventas para el Día de Muertos

Los comerciantes esperan obtener una importante derrama económica, debido a la demanda de este producto por parte de escuelas y familias que acudirán a los panteones durante la celebración.