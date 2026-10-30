Día de Muertos en Monclova: desfiles y altares en espacios públicos

Con desfiles, concursos de altares, representaciones teatrales y exposiciones artísticas, el Ayuntamiento de Monclova llevó las celebraciones del Día de Muertos a cinco espacios públicos de la Zona Centro, donde estudiantes y ciudadanos participaron en actividades para preservar las tradiciones mexicanas.

Las festividades, organizadas por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, se realizaron este viernes a lo largo de la calle Hidalgo, con actividades en la Plaza Principal, Plaza Canónigo, Plaza Zapopan, Plaza Aldama y el Museo Coahuila y Texas.

La jornada comenzó con un desfile en el que participaron estudiantes de diferentes instituciones de educación superior de Monclova, caracterizados como catrinas y calaveras, además de presentar espectáculos musicales durante el recorrido de la Plaza Principal al Museo Coahuila y Texas.

En la Plaza Principal se desarrolló un concurso de altares de muertos organizado por la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, mientras que en la Plaza Canónigo el Centro de Bienestar Animal y Servicios Primarios instaló un altar dedicado a las mascotas, con una invitación a la población para recordar a sus animales de compañía.

En la Plaza Zapopan, la Escuela Normal de Monclova presentó el Festival de las Ánimas, que incluyó una obra teatral y la instalación de un megaaltar en las escalinatas. En este espacio, estudiantes y ciudadanos colocaron fotografías de sus seres queridos fallecidos.

Las actividades continuaron en la Plaza Aldama, donde la Universidad Vizcaya de las Américas presentó altares de muertos, organizó un concurso de catrinas y participó con carros alegóricos alusivos a esta celebración.

Por su parte, el Tecnológico de la Región Centro llevó al Museo Coahuila y Texas una exposición de esculturas, pinturas y otras expresiones artísticas, además de la presentación denominada Noche de Ánimas.

Las actividades formaron parte de la programación municipal con motivo del Día de Muertos, cuya celebración principal se realiza este 2 de noviembre.