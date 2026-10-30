Carlos Villarreal entrega apoyos del programa Agua a tu Alcance en Monclova

Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal, acompañado por el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, encabezó la entrega de apoyos del programa "Agua a tu Alcance", que permite a las familias monclovenses adquirir tinacos y cisternas Rotoplas a precios preferenciales y subsidiados.

Con esta entrega, el programa alcanzó las mil unidades distribuidas desde su puesta en marcha al inicio de la administración, en coordinación con el gobierno del estado y Mejora Coahuila. La iniciativa tiene como objetivo apoyar la economía familiar y facilitar el acceso a soluciones para el almacenamiento de agua en los hogares.

Durante el evento, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener programas que representen beneficios directos para las familias de Monclova.

"Con Agua a tu Alcance seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las familias monclovenses. Llegar a mil unidades entregadas nos motiva a continuar trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, con Mejora Coahuila y con nuestros aliados para acercar más apoyos a quienes lo necesitan", expresó.

Asimismo, agradeció al senador Gabriel Elizondo Pérez por sumarse a estas acciones, así como a Luis Enrique Navarro Pérez, gerente de Proyectos de Gobierno de Rotoplas, por la coordinación que ha permitido implementar y dar continuidad al programa.

El gobierno municipal informó que "Agua a tu Alcance" continuará desarrollándose a través de la Dirección de Desarrollo Social, como parte de las acciones coordinadas con el gobierno del estado, Mejora Coahuila y la iniciativa privada para acercar apoyos que atiendan las necesidades de las familias monclovenses.